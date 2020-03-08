Італійський уряд заявив про припинення виплат за іпотекою через спалах коронавірусу.
Дивися повний текст 😷 Італія припиняє виплати за іпотекою через коронавірус.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:27
Італія припиняє виплати за іпотекою через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 Італія припиняє виплати за іпотекою через коронавірус.
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:28
Посмотрим как украинское правительство отреагирует на короновирус... (мантра "в Украине короновируса нету" уже не работает он нас не точно коснётся!)
У нас пока гром не грянет мужик не перкерестится!
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:08
Ну у нас заработает на этом все кто только может - аптеки, продавцы всякой дичи, похоронные агентства.
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:21
Сейчас хлынут домой заробитчане с короновирусом. Давно пора перекрыть все границы с ЕС. Домой пускать только после двух недель нахождения в фильтрационно - карантинных лагерях, расположенных сразу за КПП.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:02
На Паску буде пік - більшість заробітчан поїдуть на це друге найбільше релігійне свято до родин, додому
і тут буде саме ціцавіше!!
+50грн !
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