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Італія припиняє виплати
за іпотекою через...

Італія припиняє виплати за іпотекою через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:27

Італія припиняє виплати за іпотекою через...

Пропонуємо до обговорення:
Італійський уряд заявив про припинення виплат за іпотекою через спалах коронавірусу.

Дивися повний текст 😷 Італія припиняє виплати за іпотекою через коронавірус.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:28

Посмотрим как украинское правительство отреагирует на короновирус... (мантра "в Украине короновируса нету" уже не работает он нас не точно коснётся!)
У нас пока гром не грянет мужик не перкерестится!
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:08

  straponesa написав:Посмотрим как украинское правительство отреагирует на короновирус... (мантра "в Украине короновируса нету" уже не работает он нас не точно коснётся!)
У нас пока гром не грянет мужик не перкерестится!

Ну у нас заработает на этом все кто только может - аптеки, продавцы всякой дичи, похоронные агентства.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:21

Сейчас хлынут домой заробитчане с короновирусом. Давно пора перекрыть все границы с ЕС. Домой пускать только после двух недель нахождения в фильтрационно - карантинных лагерях, расположенных сразу за КПП.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:02

На Паску буде пік - більшість заробітчан поїдуть на це друге найбільше релігійне свято до родин, додому

і тут буде саме ціцавіше!!
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