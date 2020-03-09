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Ціни на нафту і падіння
рубля: що відбувається з...

Ціни на нафту і падіння рубля: що відбувається з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:49

Ціни на нафту і падіння рубля: що відбувається з...

Пропонуємо до обговорення:
Російський ринок акцій пережив гідно «чорний вівторок».

Дивися повний текст Ціни на нафту і падіння рубля: що відбувається з російською економікою.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:49

Глупо не отдавать американцам, а съедать то, что было заработано годами. В противном случае ФНБ теряет свой смысл, о каком и чьем благосостоянии шла речь? За эти деньги можно было модернизировать экономику страны, чтобы не зависеть ни от кого, уменьшить энергодолю в экспорте и т.д.. Но жираф большой, ему виднее - главное наказать американцев, чем сделать свой народ счастливее.
asdrud2016
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