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Укрпошта почала видавати посилки за посвідченням водія у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:20
Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" у тестовому режимі розпочинає вручати відправлення за електронними посвідченнями водія у застосунку "Дія".
Дивися повний текст Укрпошта почала видавати посилки за посвідченням водія у \"Дії\"
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:20
При таких посылках и раньше вообще без документов давали.
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