RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрпошта почала видавати посилки
за посвідченням водія у...

Укрпошта почала видавати посилки за посвідченням водія у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:20

Укрпошта почала видавати посилки за посвідченням водія у...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" у тестовому режимі розпочинає вручати відправлення за електронними посвідченнями водія у застосунку "Дія".

Дивися повний текст Укрпошта почала видавати посилки за посвідченням водія у \"Дії\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93937
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:20

При таких посылках и раньше вообще без документов давали.
lite
 
Повідомлень: 828
З нами з: 09.05.13
Подякував: 383 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, warlamp і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нова пошта" почала доставляти вантажі "Ін Тайму"
R2 » Чет 05 бер, 2020 21:50
3 380
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 23:31
valera196606
Міжбанк: гривня почала здавати позиції
R2 » П'ят 06 бер, 2020 12:04
2 329
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 16:08
optyma33
"Укрпошта" заявила про готовність надати робочі місця...
R2 » Сер 04 бер, 2020 14:41
2 275
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 бер, 2020 16:12
maestro71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16358)
10.03.2020 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.