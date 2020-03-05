"Укрпошта" у тестовому режимі розпочинає вручати відправлення за електронними посвідченнями водія у застосунку "Дія".
Дивися повний текст Укрпошта почала видавати посилки за посвідченням водія у \"Дії\".
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:20
Укрпошта почала видавати посилки за посвідченням водія у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта почала видавати посилки за посвідченням водія у \"Дії\".
Додано: Сер 11 бер, 2020 07:53
Re: Укрпошта почала видавати посилки за посвідченням водія у
ур** совковая организация. Я успел в отделении высказать все , что я о них думаю как раз из-за документа из "ДIЯ". Через два дня опять сорвался и высказал повторно, просто потому, что оказывается они мне уже выдали посылку ранее. У них, скорее всего, работают одни умственные инвалиды. Это Киев.
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