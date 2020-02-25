Ізраїль посилює заходи безпеки для захисту країни від коронавірусу та змушує всіх, хто прибув з-за кордону, перейти на карантин.
Дивися повний текст 😷 Боротьба з коронавірусом: Ізраїль вводить двотижневий карантин для всіх, хто прибуває в країну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:52
Боротьба з коронавірусом: Ізраїль вводить двотижневий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 Боротьба з коронавірусом: Ізраїль вводить двотижневий карантин для всіх, хто прибуває в країну.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:53
Іншими словами, Ізраїль ні накого не чекає у гості до припинення циркуляції вірусу.
|