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Боротьба з коронавірусом:
Ізраїль вводить двотижневий...

Боротьба з коронавірусом: Ізраїль вводить двотижневий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:52

Боротьба з коронавірусом: Ізраїль вводить двотижневий...

Пропонуємо до обговорення:
Ізраїль посилює заходи безпеки для захисту країни від коронавірусу та змушує всіх, хто прибув з-за кордону, перейти на карантин.

Дивися повний текст 😷 Боротьба з коронавірусом: Ізраїль вводить двотижневий карантин для всіх, хто прибуває в країну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:53

Іншими словами, Ізраїль ні накого не чекає у гості до припинення циркуляції вірусу.
Всюдиносапхайчик
 
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