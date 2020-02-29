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Вертоліт для транспортування
інфікованих коронавірусом в...

Вертоліт для транспортування інфікованих коронавірусом в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:58

Вертоліт для транспортування інфікованих коронавірусом в...

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Показали вертоліт, обладнаний спеціально для транспортування інфекційних хворих в Україні (фото)

Дивися повний текст Вертоліт для транспортування інфікованих коронавірусом в Україні (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:58

Яка собівартість в місяць такого гвинтокрила з персоналом та пілотами, та години польоту.
tvd4
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:18

один вертолет на всю страну)))))в стиле 95 квартала
sopkotomhu
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