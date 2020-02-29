Показали вертоліт, обладнаний спеціально для транспортування інфекційних хворих в Україні (фото)
Дивися повний текст Вертоліт для транспортування інфікованих коронавірусом в Україні (фото).
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Додано: Вів 10 бер, 2020 20:58
Вертоліт для транспортування інфікованих коронавірусом в...
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Дивися повний текст Вертоліт для транспортування інфікованих коронавірусом в Україні (фото).
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:58
Яка собівартість в місяць такого гвинтокрила з персоналом та пілотами, та години польоту.
Додано: Нед 15 бер, 2020 17:34
Кого і куди вони зібрались на ньому везти? Був перший хворий у Чернівцях, один у Полтаві. А кого возити вертольотом? Для яких баранів цей лохотрон?
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