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Росія через падіння рубля може
"обвалити" світові ціни...

Росія через падіння рубля може "обвалити" світові ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:40

Росія через падіння рубля може "обвалити" світові ціни...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в своєму Telegram-каналі написав економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Дивися повний текст Росія через падіння рубля може \"обвалити\" світові ціни на зерно - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:41

А зелечорт все молчит....
saweliy722
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:43

Re: Росія через падіння рубля може

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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:56

це ж треба.... Росія обваліт ринок зерна через девальвацію рубля..... шо
ж таке курить потрібно....
nikt
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:22

Re: Росія через падіння рубля може

Растёт цена на энергоресурсы - Украине плохо потому, что экспортирует сырьё и его производство отличается высокой энергоёмкостью на единицу стоимости. Падает цена на нефть - Украине опять же плохо, причём ровно по той же причине. Пожалуй, это можно назвать независимостью экономики от цены на нефть.
moveton
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