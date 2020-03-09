Про це в своєму Telegram-каналі написав економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.
Дивися повний текст Росія через падіння рубля може \"обвалити\" світові ціни на зерно - експерт.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 21:40
Росія через падіння рубля може "обвалити" світові ціни...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія через падіння рубля може \"обвалити\" світові ціни на зерно - експерт.
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:43
Re: Росія через падіння рубля може
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:56
це ж треба.... Росія обваліт ринок зерна через девальвацію рубля..... шо
ж таке курить потрібно....
Додано: Сер 11 бер, 2020 01:22
Re: Росія через падіння рубля може
Растёт цена на энергоресурсы - Украине плохо потому, что экспортирует сырьё и его производство отличается высокой энергоёмкостью на единицу стоимости. Падает цена на нефть - Украине опять же плохо, причём ровно по той же причине. Пожалуй, это можно назвать независимостью экономики от цены на нефть.
Додано: Сер 11 бер, 2020 08:16
В любой непонятной ситацию гривна падает. Даже ёще до начала кризиза, прогноз же есть...
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