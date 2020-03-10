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Росія через падіння рубля може
"обвалити" світові ціни...

Росія через падіння рубля може "обвалити" світові ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:28

Раша сама обвалится...... даже трогать не нужно!!! Просто наслаждаемся!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:44

  mapamapa написав:Раша сама обвалится...... даже трогать не нужно!!! Просто наслаждаемся!!!

когда жеж нарэшти закроется око Саурона?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:51

  mapamapa написав:Раша сама обвалится...... даже трогать не нужно!!! Просто наслаждаемся!!!

Да, седьмой год подряд. За это время РФ нарастила ЗВР с 490 до 570 млрд. долларов, а внешний долг (частный +государственный) снизила с 730 до 485-ти млрд. И на 190 млрд. долларов физических рублей (в эквиваленте) приходится 119,5 млрд. долларов физического золота (70 копеек на рубль).
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ДАЛЬШЕ.
Касательно зерна - его производство в РФ с советских времен выросло с 95-ти до 120 млн. т, мяса в убойном весе - с 9,6 до 11 млн.. т. В 88-ом РСФСР потребляла миллиард пудов импортного зерна, сейчас ежегодно экспортирует 3 млрд. За 30 лет на Украине по сравнению с УССР производство зерна выросло на 50% (с 50 до 72-ти млн. т) в основном за счет резкого роста посевов ГМО кукурузы, уничтожающей черноземы. А вот производство мяса снизилось почти вдвое - с 4,3 до 2,3 млн. т, поголовье КРС - почти в 7 раз (с 26 до 3,6 млн. голов), коров -с 8,5 до 1,8 млн., свиней - с 19,3 до 6 млн. Даже производство колбасы и сосисок - почти вчетверо (с 840 до 230 тыс. т в год). Отсюда и резкий рост экспорта зерна - некого кормить, ведь и наличное население уменьшилось почти на 20 млн. едоков.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:02

А шо в кацапии зерно?Полный маразм кацапа.Это ж надо -- дешевле бензин,вам буде погано.Во- первых не нам,а вам.Во-вторых на жрачку она не упадёт никогда,колеблется в зависимости от урожая которого в связи с потеплением не наблюдается.В-третьих если нефтеденег нет,то кацапия сдохнет с голоду поскольку продовольствием себя не обеспечивает.А КАК ОНА МОЖЕТ ОБВАЛИТЬ ЦЕНЫ ВООБЩЕ ЗАГАДКА.Разве что сама обвалиться может.
mountainecat
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:17

  mountainecat написав:А шо в кацапии зерно?Полный маразм кацапа.Это ж надо -- дешевле бензин,вам буде погано.Во- первых не нам,а вам.Во-вторых на жрачку она не упадёт никогда,колеблется в зависимости от урожая которого в связи с потеплением не наблюдается.В-третьих если нефтеденег нет,то кацапия сдохнет с голоду поскольку продовольствием себя не обеспечивает.А КАК ОНА МОЖЕТ ОБВАЛИТЬ ЦЕНЫ ВООБЩЕ ЗАГАДКА.Разве что сама обвалиться может.

Смешной вы, честное пионерское.
ЙОжыков будут в мордоре жрать, запивая стекломоем? :)))
sequence
 
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