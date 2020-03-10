Росія через падіння рубля може

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:28
Раша сама обвалится...... даже трогать не нужно!!! Просто наслаждаемся!!!
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:44
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:51
Да, седьмой год подряд. За это время РФ нарастила ЗВР с 490 до 570 млрд. долларов, а внешний долг (частный +государственный) снизила с 730 до 485-ти млрд. И на 190 млрд. долларов физических рублей (в эквиваленте) приходится 119,5 млрд. долларов физического золота (70 копеек на рубль).
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ДАЛЬШЕ.
Касательно зерна - его производство в РФ с советских времен выросло с 95-ти до 120 млн. т, мяса в убойном весе - с 9,6 до 11 млн.. т. В 88-ом РСФСР потребляла миллиард пудов импортного зерна, сейчас ежегодно экспортирует 3 млрд. За 30 лет на Украине по сравнению с УССР производство зерна выросло на 50% (с 50 до 72-ти млн. т) в основном за счет резкого роста посевов ГМО кукурузы, уничтожающей черноземы. А вот производство мяса снизилось почти вдвое - с 4,3 до 2,3 млн. т, поголовье КРС - почти в 7 раз (с 26 до 3,6 млн. голов), коров -с 8,5 до 1,8 млн., свиней - с 19,3 до 6 млн. Даже производство колбасы и сосисок - почти вчетверо (с 840 до 230 тыс. т в год). Отсюда и резкий рост экспорта зерна - некого кормить, ведь и наличное население уменьшилось почти на 20 млн. едоков.
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:02
А шо в кацапии зерно?Полный маразм кацапа.Это ж надо -- дешевле бензин,вам буде погано.Во- первых не нам,а вам.Во-вторых на жрачку она не упадёт никогда,колеблется в зависимости от урожая которого в связи с потеплением не наблюдается.В-третьих если нефтеденег нет,то кацапия сдохнет с голоду поскольку продовольствием себя не обеспечивает.А КАК ОНА МОЖЕТ ОБВАЛИТЬ ЦЕНЫ ВООБЩЕ ЗАГАДКА.Разве что сама обвалиться может.
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:17
Смешной вы, честное пионерское.
ЙОжыков будут в мордоре жрать, запивая стекломоем? ))
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:33
Очень интересная точка зрения. А главное, наглядно характеризует уровень информированности жителей зазеркалья. О том, что средний россиянин потребляет на 30% больше мяса, чем средний украинец, Вы, конечно, не подозреваете? Как и о том, что за 10 лет его производство в РФ выросло едва ли не на 50%, а импорт сократился с 3,2 млн. т до 700 тыс. т, при экспорте почти в 400 тыс. т в год. Как и о том, что тушка потрошеной курицы стоит в российских магазинах 110-120 рублей/кг (посчитайте в гривне и сравните). Про то, что в РФ производствj сахара (24-26 руб/кг в розницу) со времен РСФСР почти удвоилось, а растительного масло выросло в 6 раз!!!, Вы тоже, наверное не слышали? Как и про российский аграрный экспорт в 25 млрд. долларов в год?
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:41
R2 Неправда, все желающие могут прочитать сайт Росстата, кстати там же написано, что за шесть лет зарплата в России упала на 150 долларов, поэтому реально "потрошенная курица" вряд ли подешевела
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:52
Куча моих знакомых тоже фонтанируют кипятком счастья от цены на нефть и проблемы с рублем. Это что-то типа радоваться со своего балкона как в соседнем подъезде горят квартиры. Вижу вдоглгую игру на понижение нефти долларов до 15 на год-второй в первую очередь Россией. Игра заключается в том что фондовые рынки сдуются и печатным станкам ФРС, ЕЦБ и тд. некуда будет вкачать виртуальные баксы, евры, иены. А долги будут продолжать расти ежесекундно. Все прекрасно когда растут цены под это всегда можно пристроить свеженапечатанное и наоборот когда цены падают. Поэтому кто больше всего хочет высоких цен - это США. И тут 2 варианта или загнать за стол ОПЭК или уже куда-то сбрасывать демократические бомбы. Поэтому если для общей игры на понижение годится пшеница то Россия это точно сделает, если уже не начала.
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:57
Re: Росія через падіння рубля може
Так ці волохаті дебіли самі обвалили ціну на нафту. СА набридло одній прикривати задом пробоїну в балансі, і рано чи пізно терпець в них повинен був урватись. Ну а постраждалі це, в порядку збитків - США, РФ, СА, Іран.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:16
Или УкрСтата
Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2020 році Січень
Птиця (тушки курячі) 58.23
Цукор 14.02
Картопля 13.13
Масло вершкове 200 г 42.71
А теперь просто помножьте эти цены на 2,6 (кросс-курс рубля к гривне в феврале). И сравните с тем, что я привел выше, учитывая, что картошка на базарах Нижнего Новгорода при всем ценовом разнообразии стоит меньше 25-ти рублей, а сливочное масло 82,5% жирности -360 ру/кг.
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