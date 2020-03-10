Росія через падіння рубля може

Додано: Сер 11 бер, 2020 14:51

mapamapa написав: Раша сама обвалится...... даже трогать не нужно!!! Просто наслаждаемся!!! Раша сама обвалится...... даже трогать не нужно!!! Просто наслаждаемся!!!

Да, седьмой год подряд. За это время РФ нарастила ЗВР с 490 до 570 млрд. долларов, а внешний долг (частный +государственный) снизила с 730 до 485-ти млрд. И на 190 млрд. долларов физических рублей (в эквиваленте) приходится 119,5 млрд. долларов физического золота (70 копеек на рубль).НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ДАЛЬШЕ.Касательно зерна - его производство в РФ с советских времен выросло с 95-ти до 120 млн. т, мяса в убойном весе - с 9,6 до 11 млн.. т. В 88-ом РСФСР потребляла миллиард пудов импортного зерна, сейчас ежегодно экспортирует 3 млрд. За 30 лет на Украине по сравнению с УССР производство зерна выросло на 50% (с 50 до 72-ти млн. т) в основном за счет резкого роста посевов ГМО кукурузы, уничтожающей черноземы. А вот производство мяса снизилось почти вдвое - с 4,3 до 2,3 млн. т, поголовье КРС - почти в 7 раз (с 26 до 3,6 млн. голов), коров -с 8,5 до 1,8 млн., свиней - с 19,3 до 6 млн. Даже производство колбасы и сосисок - почти вчетверо (с 840 до 230 тыс. т в год). Отсюда и резкий рост экспорта зерна - некого кормить, ведь и наличное население уменьшилось почти на 20 млн. едоков.