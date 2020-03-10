Росія через падіння рубля може "обвалити" світові ціни...
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mountainecat написав:А шо в кацапии зерно?Полный маразм кацапа.Это ж надо -- дешевле бензин,вам буде погано.Во- первых не нам,а вам.Во-вторых на жрачку она не упадёт никогда,колеблется в зависимости от урожая которого в связи с потеплением не наблюдается.В-третьих если нефтеденег нет,то кацапия сдохнет с голоду поскольку продовольствием себя не обеспечивает.А КАК ОНА МОЖЕТ ОБВАЛИТЬ ЦЕНЫ ВООБЩЕ ЗАГАДКА.Разве что сама обвалиться может.
Ага, только сало полным ходом экспортируем из "голодной" рашки, бо своих свиней с каждым годом все меньше и меньше...упоротость это диагноз