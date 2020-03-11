Росія через падіння рубля може "обвалити" світові ціни...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
mountainecat написав:А шо в кацапии зерно?Полный маразм кацапа.Это ж надо -- дешевле бензин,вам буде погано.Во- первых не нам,а вам.Во-вторых на жрачку она не упадёт никогда,колеблется в зависимости от урожая которого в связи с потеплением не наблюдается.В-третьих если нефтеденег нет,то кацапия сдохнет с голоду поскольку продовольствием себя не обеспечивает.А КАК ОНА МОЖЕТ ОБВАЛИТЬ ЦЕНЫ ВООБЩЕ ЗАГАДКА.Разве что сама обвалиться может.
Ага, только сало полным ходом экспортируем из "голодной" рашки, бо своих свиней с каждым годом все меньше и меньше...упоротость это диагноз
omb Сало из Польши, картофель из Египта, буйволятину под видом говядины из Бразилии А УкрСтат нам докладывает про стабильность гривни И про триллиарды мегатонн проданных зерновых. Да любой здравомыслящий человек понимает, что мы живем на подачки МВФ, Европы. На деньги полученные от продажи ОВГЗ. В долгах, как в шелках. И кто это будет отдавать - внуки, правнуки? Да к тому времени на Украине, дай Бог, миллиона 3 пенсионеров останется.
Волгарь написав:Или УкрСтата Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2020 році Січень Птиця (тушки курячі) 58.23 Цукор 14.02 Картопля 13.13 Масло вершкове 200 г 42.71 http://www.ukrstat.gov.ua/ А теперь просто помножьте эти цены на 2,6 (кросс-курс рубля к гривне в феврале). И сравните с тем, что я привел выше, учитывая, что картошка на базарах Нижнего Новгорода при всем ценовом разнообразии стоит меньше 25-ти рублей, а сливочное масло 82,5% жирности -360 ру/кг.
Пропагандист из тебя третьесортный. Твои цены являются абсолютным враньем. Предлагаю противопоставить Укрстат организации Росстат (gks.ru):
Масло по Волгарю 360 руб. кг. Масло по Росстату 616,89 руб. кг.
Итого, по Укрстату в Украине масло на 10% дешевле(!!!).