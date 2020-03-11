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Росія через падіння рубля може
"обвалити" світові ціни...

Росія через падіння рубля може "обвалити" світові ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:01

Волгарь ну сравнивать цены - это еще то задание, для примера взял акционную цену
кока-колы в пятерочке https://media.proshoper.ru/catalogs/2020/03/10/f8c251d8/2020-03-10_16_pyaterochka_moskva-1.jpg - видим что 0.9л стоит 49.99 дерева, взял акцию в сильпо https://gotoshop.ua/kiev/products/109913-napijj-coca-cola-15l/ имеем за 1.5 литра 14.29 грн, что в переводе становится 14,29*2,82 = 40.3. Тобишь у азиатов пипец как дороже.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:16

  omb написав:Волгарь ну сравнивать цены - это еще то задание, для примера взял акционную цену
кока-колы в пятерочке https://media.proshoper.ru/catalogs/2020/03/10/f8c251d8/2020-03-10_16_pyaterochka_moskva-1.jpg - видим что 0.9л стоит 49.99 дерева, взял акцию в сильпо https://gotoshop.ua/kiev/products/109913-napijj-coca-cola-15l/ имеем за 1.5 литра 14.29 грн, что в переводе становится 14,29*2,82 = 40.3. Тобишь у азиатов пипец как дороже.

некорректное сравнение, ибо на стоимость подобных товаров сильно влияет упаковка.
сравнивать следует в одной таре, неазиат вы наш
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:25

  mountainecat написав:А шо в кацапии зерно?Полный маразм кацапа.Это ж надо -- дешевле бензин,вам буде погано.Во- первых не нам,а вам.Во-вторых на жрачку она не упадёт никогда,колеблется в зависимости от урожая которого в связи с потеплением не наблюдается.В-третьих если нефтеденег нет,то кацапия сдохнет с голоду поскольку продовольствием себя не обеспечивает.А КАК ОНА МОЖЕТ ОБВАЛИТЬ ЦЕНЫ ВООБЩЕ ЗАГАДКА.Разве что сама обвалиться может.


Ага, только сало полным ходом экспортируем из "голодной" рашки, бо своих свиней с каждым годом все меньше и меньше...упоротость это диагноз :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:29

  sequence написав:
  omb написав:Волгарь ну сравнивать цены - это еще то задание, для примера взял акционную цену
кока-колы в пятерочке https://media.proshoper.ru/catalogs/2020/03/10/f8c251d8/2020-03-10_16_pyaterochka_moskva-1.jpg - видим что 0.9л стоит 49.99 дерева, взял акцию в сильпо https://gotoshop.ua/kiev/products/109913-napijj-coca-cola-15l/ имеем за 1.5 литра 14.29 грн, что в переводе становится 14,29*2,82 = 40.3. Тобишь у азиатов пипец как дороже.

некорректное сравнение, ибо на стоимость подобных товаров сильно влияет упаковка.
сравнивать следует в одной таре, неазиат вы наш
тобишь то, что 0.9 просто дороже 1.5 без учета объема ни на что азиатам не намекает?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 625
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:15

omb Сало из Польши, картофель из Египта, буйволятину под видом говядины из Бразилии :) А УкрСтат нам докладывает про стабильность гривни :)И про триллиарды мегатонн проданных зерновых. Да любой здравомыслящий человек понимает, что мы живем на подачки МВФ, Европы. На деньги полученные от продажи ОВГЗ. В долгах, как в шелках. И кто это будет отдавать - внуки, правнуки? Да к тому времени на Украине, дай Бог, миллиона 3 пенсионеров останется.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:47

  Волгарь написав:Или УкрСтата
Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2020 році Січень
Птиця (тушки курячі) 58.23
Цукор 14.02
Картопля 13.13
Масло вершкове 200 г 42.71
http://www.ukrstat.gov.ua/
А теперь просто помножьте эти цены на 2,6 (кросс-курс рубля к гривне в феврале). И сравните с тем, что я привел выше, учитывая, что картошка на базарах Нижнего Новгорода при всем ценовом разнообразии стоит меньше 25-ти рублей, а сливочное масло 82,5% жирности -360 ру/кг.

Пропагандист из тебя третьесортный.
Твои цены являются абсолютным враньем. Предлагаю противопоставить Укрстат организации Росстат (gks.ru):

Масло по Волгарю 360 руб. кг.
Масло по Росстату 616,89 руб. кг.

Итого, по Укрстату в Украине масло на 10% дешевле(!!!).

Более того, это НАТУРАЛЬНОЕ масло, а не пальмовое. Подтверждение: http://consumer.gov.ua/News/5507/Oprily ... vogo_masla Данное исследование делал канал 1+1.

И еще более, в России минимальная зарплата меньше.
Менше зарплата - выше цены. Не жизнь, а мечта.

Запомните - Волгарь является ЛГУНОМ.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:54

  omb написав: тобишь то, что 0.9 просто дороже 1.5 без учета объема ни на что азиатам не намекает?

У них математика простая - в России все лучше. А если хуже, то срочно нужно обращаться к данным с базара Нижнего Новгорода :lol:
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:23

myshapiton Давайте сравнивать одинаковые товары -
https://auchan.zakaz.ua/ru/032280203557 ... 200%D0%B3/
https://lenta.com/catalog/moloko-syr-ya ... arus-180g/
В 2 с лишним раза у нас дороже.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:31

myshapiton
https://lenta.com/catalog/myaso-ptica-k ... arus-850g/
https://auchan.zakaz.ua/ru/sweet-butter ... rt=catalog

Продолжим?
У меня родственники в России, поэтому знаю, что и по чем, и какая зарплата.
При чем не в Москве, а на далеком отшибе.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:35

myshapiton И потребление у нас пальмового масла гораздо выше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BB%D0%BE
Vovick
 
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