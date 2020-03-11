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Росія через падіння рубля може
"обвалити" світові ціни...

Росія через падіння рубля може "обвалити" світові ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 06:50

По поводу цен - сравнивал я осенью по нескольким сайтам, у меня получалось, что цены в сетевых магазинах на продукты крупных брендов (Простоквашино, например) а российских и украинских магазинах сопоставимы. Цены на продукцию небольших местных производителей (той же молочки) в украинских магазинах дешевле, но не в разы, а на 10-15 %%. И в украинских магазинах заметно дешевле мясо.

Меряться минимальными зарплатами ... это занятие не для экономического форума. Ладно бы средние сравнивали, а лучше - медианные. Но сравнивать минималки, которые отличаются на несколько %% - это не показатель
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