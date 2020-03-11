Росія через падіння рубля може

По поводу цен - сравнивал я осенью по нескольким сайтам, у меня получалось, что цены в сетевых магазинах на продукты крупных брендов (Простоквашино, например) а российских и украинских магазинах сопоставимы. Цены на продукцию небольших местных производителей (той же молочки) в украинских магазинах дешевле, но не в разы, а на 10-15 %%. И в украинских магазинах заметно дешевле мясо.
Меряться минимальными зарплатами ... это занятие не для экономического форума. Ладно бы средние сравнивали, а лучше - медианные. Но сравнивать минималки, которые отличаются на несколько %% - это не показатель