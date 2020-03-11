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Росія через падіння рубля може "обвалити" світові ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 06:50
По поводу цен - сравнивал я осенью по нескольким сайтам, у меня получалось, что цены в сетевых магазинах на продукты крупных брендов (Простоквашино, например) а российских и украинских магазинах сопоставимы. Цены на продукцию небольших местных производителей (той же молочки) в украинских магазинах дешевле, но не в разы, а на 10-15 %%. И в украинских магазинах заметно дешевле мясо.
Меряться минимальными зарплатами ... это занятие не для экономического форума. Ладно бы средние сравнивали, а лучше - медианные. Но сравнивать минималки, которые отличаются на несколько %% - это не показатель
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Додано: Чет 12 бер, 2020 09:15
Vovick написав:omb
Сало из Польши, картофель из Египта, буйволятину под видом говядины из Бразилии
А УкрСтат нам докладывает про стабильность гривни
И про триллиарды мегатонн проданных зерновых. Да любой здравомыслящий человек понимает, что мы живем на подачки МВФ, Европы. На деньги полученные от продажи ОВГЗ. В долгах, как в шелках. И кто это будет отдавать - внуки, правнуки? Да к тому времени на Украине, дай Бог, миллиона 3 пенсионеров останется.
Любой нормальный человек понимает - что этот поток сознания - полная ерунда. Когда был последний транш МВФ? Увеличение золотовалютки есть? Отдавать будут, также как и сейчас - платятся % и не много в зависимости от ситуации погашается основной долг. А если охота скыглыты, ну так пожалуйста, только не надо обощать. Родственники и у меня есть, в глубинке расеи и там полная .опа, что с работой, что с зп.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 09:31
omb написав:
..просто дороже 1.5 без учета объема ни на что азиатам не намекает?
не, не намекают.
я периодически бываю в Москве - и да, здесь сильный контраст с прочими русскими городами, в том числе в ценовом уровне. Посему противоречий у Волгаря нет - цены сильно разнятся по регионам, такая же картина в сравнении Лондона/Бристоля, Нью-Йорка/Чикаго.
Также здесь значительно выше уровень зарплат, чем по стране, тем более чем на Украине - по той же причине. И таджики не едут в Киев (хотя в Киеве теплее) именно из-за этого. Посему, когда пытаетесь сравнить что-то сравнимое, сравнивайте в комплексе - в первую очередь, с уровнем дохода.
Почему вы не приводите стоимость Кока-колы в Лондоне? если кола там дороже, значит жить куда хуже чем в Киеве?
Уровень доходов в Москве примерно вдвое выше Киева, при сопоставимых расходах и несопоставимой инфраструктуре - машина в Москве особо не нужна, при наличии комфортного общественного (хотя и дорогого).
Дома, в Киеве, от общественного меня тошнит, да и от дорожного покрытия тоже - такого треша я не видел нигде - ни в Европе, ни в Беларуси, ни в России.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 09:35
omb написав:
.. в глубинке расеи и там полная .опа, что с работой, что с зп.
У меня из "глубинки" полтавской области родичи постоянно просят денех, бо дохода работающего человека банально на лечение не хватает и чо?
Я вам еще секрет открою - в глубинках Аризоны почему-то уровень жизни значительно ниже Вашингтона, DC.
И чо?
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