Росія через падіння рубля може

Додано: Чет 12 бер, 2020 09:31

omb написав: ..просто дороже 1.5 без учета объема ни на что азиатам не намекает? ..просто дороже 1.5 без учета объема ни на что азиатам не намекает?

не, не намекают.я периодически бываю в Москве - и да, здесь сильный контраст с прочими русскими городами, в том числе в ценовом уровне. Посему противоречий у Волгаря нет - цены сильно разнятся по регионам, такая же картина в сравнении Лондона/Бристоля, Нью-Йорка/Чикаго.Также здесь значительно выше уровень зарплат, чем по стране, тем более чем на Украине - по той же причине. И таджики не едут в Киев (хотя в Киеве теплее) именно из-за этого. Посему, когда пытаетесь сравнить что-то сравнимое, сравнивайте в комплексе - в первую очередь, с уровнем дохода.Почему вы не приводите стоимость Кока-колы в Лондоне? если кола там дороже, значит жить куда хуже чем в Киеве?Уровень доходов в Москве примерно вдвое выше Киева, при сопоставимых расходах и несопоставимой инфраструктуре - машина в Москве особо не нужна, при наличии комфортного общественного (хотя и дорогого).Дома, в Киеве, от общественного меня тошнит, да и от дорожного покрытия тоже - такого треша я не видел нигде - ни в Европе, ни в Беларуси, ни в России.