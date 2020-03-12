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Росія через падіння рубля може
"обвалити" світові ціни...

Росія через падіння рубля може "обвалити" світові ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:51

З цієї статті я зрозумів-розії погано з дешевою нафтою, то вона собі вирішила відрізати собі бошку і задарма роздавати зернятко. Аффтар-жжгі ісчо ))))))))))))))
19professor69
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:15

omb Извините\. но я думаю, что Вы думаете, как и я, просто зарабатываете на рекламе - http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
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5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Дешевенько, но за 25 гривень украинец и маму продаст.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:04

Vovick когда нету аргументов, переходят на личности, повторяю расея - дно и никакой рынок пшеницы она не обвалит
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:12

  Vovick написав:myshapiton Давайте сравнивать одинаковые товары -
https://auchan.zakaz.ua/ru/032280203557 ... 200%D0%B3/
https://lenta.com/catalog/moloko-syr-ya ... arus-180g/
В 2 с лишним раза у нас дороже.


Для того,чтоб не прослыть лгуном и манипулятором как Волгарь, стоит сравнивать одинаковые товары, а у тебя по одной ссылке несоленое масло, а по второй соленое.

А если сравнить одинаковое несоленое масло, то 330 грн за кг масла украинского производства никак не в 2 раза больше чем 761 рубль за кг масла беларусского производства.

  Vovick написав:myshapiton
https://lenta.com/catalog/myaso-ptica-k ... arus-850g/
https://auchan.zakaz.ua/ru/sweet-butter ... rt=catalog

Продолжим?
У меня родственники в России, поэтому знаю, что и по чем, и какая зарплата.
При чем не в Москве, а на далеком отшибе.


Не знаю почему ты сравниваешь куриное филе с маслом, но 295 р за кг филе беларусского производства никак не дешевле 90-100 грн за кг филе украинского производства.

  Vovick написав:myshapiton И потребление у нас пальмового масла гораздо выше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BB%D0%BE


По твоей же ссылке Россия в 2016/17 году импортировала 920 тыс тонн - 6,25 кг на человека, Украина 193 тыс тонн - 5,2 кг на человека. Гораздо выше как раз в России. Снова соврал и так по каждому твоему утверждению.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:20

  omb написав:Vovick когда нету аргументов, переходят на личности, повторяю расея - дно и никакой рынок пшеницы она не обвалит

а зачем им обваливать цены на сырье? чем дороже, тем лучше. В этом году урожай прогнозируется меньше, жрать люди, даже при любом вирусе меньше не будут, лучше продать дороже.
ну и да, если в России дно, то что же тогда у нас?
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