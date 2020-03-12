Росія через падіння рубля може

Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:08

Для того,чтоб не прослыть лгуном и манипулятором как Волгарь, стоит сравнивать одинаковые товары, а у тебя по одной ссылке несоленое масло, а по второй соленое.

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

2018-ый -4,9 кг/мес

Потребление основных продуктов питания по Российской Федерации

(на душу населения в год; килограммов)

2018-75

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов по Российской Федерации (тыс. т)

2008-ой

Производство 6 277

Импорт 3 248

Экспорт 90

Личное потребление 9 362

2019-ой

Производство 10 840

Импорт 748

Экспорт 415

Личное потребление 11 165

Я привел цены на Заречном рынке Нижнего Новгорода - города, расположенного на 56-ом градусе с.ш. - на 600 км севернее Киева или Харькова. Цены прошлой субботы. И с Москвой эти цены сравнивать бесполезно, как и с ценами интернет-магазинов - именно по ним и отоваривается среднероссийский потребитель.А вот потребление и производство мяса, напримерТ.е. 59 кг/год на человекаТ.е. на 27% больше. А вот как РФ стала импортнонезависмомой по немуКак видно, за 11 лет производство выросло на 72%, при этом импорт уменьшился в 4,3 раза, экспорт вырос в 4,5 раза, среднедушевое потребление достигло 76 кг, доля ЧИСТОГО импорта упала с 33% до ТРЕХ!!! . Причем уровень его производства в РФ на 8% больше, чем в РСФСР. Для сравнения, на Украине (2,3 млн.т), он почти на 50% меньше, чем в УССР -4,3 млн. т. Сохранись в стране население советского уровня (52 млн. человек), и производство мяса на душу чуть превышало бы 40 кг на человека