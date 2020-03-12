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Росія через падіння рубля може
"обвалити" світові ціни...

Росія через падіння рубля може "обвалити" світові ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:55

sequence Ага, только нефть чуть качнулась и очереди в обменниках на расее :mrgreen: А так да, независимые :mrgreen:
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:00

Re: Росія через падіння рубля може

  sequence написав:А у нас как? Полная импортозависимость (даже семена импортные), любая бабка знает почем бакс и корректирует цену на семечки и т.д.

Так ми і не КНДР, як Раша. Де захотіли, там і купили, хоч на Марсі.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:43

Vovick В расею рвутся только больные(совкодрочеры, привыкли так и тд), а в Польшу рвутся - потому что там одновременно и выше оплата и работает закон и больше порядка. Это мое мнение :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:51

З цієї статті я зрозумів-розії погано з дешевою нафтою, то вона собі вирішила відрізати собі бошку і задарма роздавати зернятко. Аффтар-жжгі ісчо ))))))))))))))
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:04

Vovick когда нету аргументов, переходят на личности, повторяю расея - дно и никакой рынок пшеницы она не обвалит
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:12

  Vovick написав:myshapiton Давайте сравнивать одинаковые товары -
https://auchan.zakaz.ua/ru/032280203557 ... 200%D0%B3/
https://lenta.com/catalog/moloko-syr-ya ... arus-180g/
В 2 с лишним раза у нас дороже.


Для того,чтоб не прослыть лгуном и манипулятором как Волгарь, стоит сравнивать одинаковые товары, а у тебя по одной ссылке несоленое масло, а по второй соленое.

А если сравнить одинаковое несоленое масло, то 330 грн за кг масла украинского производства никак не в 2 раза больше чем 761 рубль за кг масла беларусского производства.

  Vovick написав:myshapiton
https://lenta.com/catalog/myaso-ptica-k ... arus-850g/
https://auchan.zakaz.ua/ru/sweet-butter ... rt=catalog

Продолжим?
У меня родственники в России, поэтому знаю, что и по чем, и какая зарплата.
При чем не в Москве, а на далеком отшибе.


Не знаю почему ты сравниваешь куриное филе с маслом, но 295 р за кг филе беларусского производства никак не дешевле 90-100 грн за кг филе украинского производства.

  Vovick написав:myshapiton И потребление у нас пальмового масла гораздо выше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BB%D0%BE


По твоей же ссылке Россия в 2016/17 году импортировала 920 тыс тонн - 6,25 кг на человека, Украина 193 тыс тонн - 5,2 кг на человека. Гораздо выше как раз в России. Снова соврал и так по каждому твоему утверждению.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:20

  omb написав:Vovick когда нету аргументов, переходят на личности, повторяю расея - дно и никакой рынок пшеницы она не обвалит

а зачем им обваливать цены на сырье? чем дороже, тем лучше. В этом году урожай прогнозируется меньше, жрать люди, даже при любом вирусе меньше не будут, лучше продать дороже.
ну и да, если в России дно, то что же тогда у нас?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:08

Для того,чтоб не прослыть лгуном и манипулятором как Волгарь, стоит сравнивать одинаковые товары, а у тебя по одной ссылке несоленое масло, а по второй соленое.

Я привел цены на Заречном рынке Нижнего Новгорода - города, расположенного на 56-ом градусе с.ш. - на 600 км севернее Киева или Харькова. Цены прошлой субботы. И с Москвой эти цены сравнивать бесполезно, как и с ценами интернет-магазинов - именно по ним и отоваривается среднероссийский потребитель.
А вот потребление и производство мяса, например
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах
2018-ый -4,9 кг/мес
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. 59 кг/год на человека
Потребление основных продуктов питания по Российской Федерации
(на душу населения в год; килограммов)
2018-75
https://www.gks.ru/enterprise_economy
Т.е. на 27% больше. А вот как РФ стала импортнонезависмомой по нему
Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов по Российской Федерации (тыс. т)
2008-ой
Производство 6 277
Импорт 3 248
Экспорт 90
Личное потребление 9 362
2019-ой
Производство 10 840
Импорт 748
Экспорт 415
Личное потребление 11 165
https://www.gks.ru/enterprise_economy
Как видно, за 11 лет производство выросло на 72%, при этом импорт уменьшился в 4,3 раза, экспорт вырос в 4,5 раза, среднедушевое потребление достигло 76 кг, доля ЧИСТОГО импорта упала с 33% до ТРЕХ!!! . Причем уровень его производства в РФ на 8% больше, чем в РСФСР. Для сравнения, на Украине (2,3 млн.т), он почти на 50% меньше, чем в УССР -4,3 млн. т. Сохранись в стране население советского уровня (52 млн. человек), и производство мяса на душу чуть превышало бы 40 кг на человека
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:15

  Волгарь написав:..
какой минус по акциям в моменте?
sequence
 
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