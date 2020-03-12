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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:55
sequence Ага, только нефть чуть качнулась и очереди в обменниках на расее А так да, независимые
Додано: Чет 12 бер, 2020 12:00
Re: Росія через падіння рубля може
Так ми і не КНДР, як Раша. Де захотіли, там і купили, хоч на Марсі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 12 бер, 2020 12:43
Vovick В расею рвутся только больные(совкодрочеры, привыкли так и тд), а в Польшу рвутся - потому что там одновременно и выше оплата и работает закон и больше порядка. Это мое мнение
Додано: Чет 12 бер, 2020 12:51
З цієї статті я зрозумів-розії погано з дешевою нафтою, то вона собі вирішила відрізати собі бошку і задарма роздавати зернятко. Аффтар-жжгі ісчо ))))))))))))))
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:04
Vovick когда нету аргументов, переходят на личности, повторяю расея - дно и никакой рынок пшеницы она не обвалит
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:12
Для того,чтоб не прослыть лгуном и манипулятором как Волгарь, стоит сравнивать одинаковые товары, а у тебя по одной ссылке несоленое масло, а по второй соленое.
А если сравнить одинаковое несоленое масло, то 330 грн за кг масла украинского производства никак не в 2 раза больше чем 761 рубль за кг масла беларусского производства.
Не знаю почему ты сравниваешь куриное филе с маслом, но 295 р за кг филе беларусского производства никак не дешевле 90-100 грн за кг филе украинского производства.
По твоей же ссылке Россия в 2016/17 году импортировала 920 тыс тонн - 6,25 кг на человека, Украина 193 тыс тонн - 5,2 кг на человека. Гораздо выше как раз в России. Снова соврал и так по каждому твоему утверждению.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:20
а зачем им обваливать цены на сырье? чем дороже, тем лучше. В этом году урожай прогнозируется меньше, жрать люди, даже при любом вирусе меньше не будут, лучше продать дороже.
ну и да, если в России дно, то что же тогда у нас?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:15
Почти никакого, только виртуальный. 200 тыс+ лежат в депозитарии, их цена меняется вместе с рынком. Вынуть их оттуда невозможно, придется заплатить при продаже 13% от стоимости.
Капитал на бирже (2 млн.)я почти весь еще 5/3 перевел в рубли, оставив 1000 акций Сбербанка, купленных по 231 рублю. Сейчас 187. Плюс дивиденд в 16+ в июле.
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