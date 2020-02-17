Концерн General Motors поділився інформацією про платформу, на якій буде побудований первісток відродженого бренду Hummer.
Дивися повний текст У General Motors розповіли про особливості електричного Hummer (фото).
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Додано: Вів 10 бер, 2020 22:02
У General Motors розповіли про особливості електричного...
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Дивися повний текст У General Motors розповіли про особливості електричного Hummer (фото).
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:02
Концерн General Motors поділився інформацією про платформу, на якій буде побудований первісток відродженого бренду Hummer - интересный концепт, хоть разбавит Лифы и Теслы shopavto.com
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