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У General Motors розповіли про
особливості електричного...

У General Motors розповіли про особливості електричного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:02

У General Motors розповіли про особливості електричного...

Пропонуємо до обговорення:
Концерн General Motors поділився інформацією про платформу, на якій буде побудований первісток відродженого бренду Hummer.

Дивися повний текст У General Motors розповіли про особливості електричного Hummer (фото).
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:02

Концерн General Motors поділився інформацією про платформу, на якій буде побудований первісток відродженого бренду Hummer - интересный концепт, хоть разбавит Лифы и Теслы shopavto.com
aleksandr_ryabuhin
 
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