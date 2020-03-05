Рішення про завершення опалювального сезону в Києві поки не прийнято.
Дивися повний текст У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 22:59
У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон.
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:59
Стаду "втюхивают" ненужное количество тепла и ещё пишут что иначе ни как! Блдь ну это просто пздць, да простит меня всевышний модератор.
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:06
Летом тоже бывают холодные дни, а овцы должны быть согреты.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 23:25
ruvex,
т.е. отопление должно быть круглогодично? Ну... В таком случае всем госслужащим путёвки на Чёрное море! - В январе, феврале, марте. Депутатам и министрам - отдых летом на крайнем юге, а зимой на крайнем севере!
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:52
Здесь стоит акцентировать особое внимание на одном важном моменте - овцы же согласны.
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