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У Києві поки не збираються
припиняти опалювальний сезон

У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:59

У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон

Пропонуємо до обговорення:
Рішення про завершення опалювального сезону в Києві поки не прийнято.

Дивися повний текст У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:59

Стаду "втюхивают" ненужное количество тепла и ещё пишут что иначе ни как! Блдь ну это просто пздць, да простит меня всевышний модератор.
himikjus
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:06

  himikjus написав:Стаду "втюхивают" ненужное количество тепла и ещё пишут что иначе ни как! Блдь ну это просто пздць, да простит меня всевышний модератор.

Летом тоже бывают холодные дни, а овцы должны быть согреты.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:25

ruvex,
т.е. отопление должно быть круглогодично? Ну... В таком случае всем госслужащим путёвки на Чёрное море! - В январе, феврале, марте. Депутатам и министрам - отдых летом на крайнем юге, а зимой на крайнем севере!
himikjus
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:52

  himikjus написав:ruvex,
т.е. отопление должно быть круглогодично?

Здесь стоит акцентировать особое внимание на одном важном моменте - овцы же согласны.
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ruvex
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