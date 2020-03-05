Рішення про завершення опалювального сезону в Києві поки не прийнято.
Дивися повний текст У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 22:59
У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон.
Додано: Вів 10 бер, 2020 22:59
Стаду "втюхивают" ненужное количество тепла и ещё пишут что иначе ни как! Блдь ну это просто пздць, да простит меня всевышний модератор.
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:06
Летом тоже бывают холодные дни, а овцы должны быть согреты.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 23:25
ruvex,
т.е. отопление должно быть круглогодично? Ну... В таком случае всем госслужащим путёвки на Чёрное море! - В январе, феврале, марте. Депутатам и министрам - отдых летом на крайнем юге, а зимой на крайнем севере!
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:52
Здесь стоит акцентировать особое внимание на одном важном моменте - овцы же согласны.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 07:23
Несогласным овцам можно собраться, скинуться деньгами и установить ИТП. Правда, это слегка сложнее пустого трепа на форумах и в комментариях.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:48
Половина дома за гривну воробья в поле загоняют и в церкви перднут. Общая индивидуалка это не для нашего менталитета. За 30 копеек в платежке по квадратуре грызутся, а сами дорогое кофе литрами в день покупают и глушат, та по пачке сигарет выкуривают. Еще и любимую ж*** надо на собственном авто возить. Так что общая индивидуалка это не для нас. Нужна индивидуальная индивидуалка.
Особенно удивляют те кто вообще не платит и что то требует.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:52
Re: У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон
т.е. факт того что среднесуточная температура 8 градусов 3 дня подряд для них отключить не аргумент?
ну да, топить будут до середины апреля, а отмазки придумают.
Ну конечно цель же побольше денег с народа содрать.
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:56
v0f41k через пару дней будет похолодание с минусом ночью, а потом уже отмазок не будет
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:16
А если прогноз на воскресенье оправдается и будет -3 ночью - ты ж конечно не будешь возмущаться что в квартире холодно, правда?
Я уж думал такое нытье ушло в прошлое, ан нет. Раньше на Харьковфоруме каждую осень и часто весной была одна и та же картина.
К слову в моем детстве был такой случай когда на 7 октбря (день конституции СССР) выпал снег. Бывало несколько раз и так что на новый год шел дождь. Надо было в первом случае сразу включать отопление, а во втором выключать?
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 11 бер, 2020 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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