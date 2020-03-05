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У Києві поки не збираються
припиняти опалювальний сезон

У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:59

У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон

Пропонуємо до обговорення:
Рішення про завершення опалювального сезону в Києві поки не прийнято.

Дивися повний текст У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 22:59

Стаду "втюхивают" ненужное количество тепла и ещё пишут что иначе ни как! Блдь ну это просто пздць, да простит меня всевышний модератор.
himikjus
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:06

  himikjus написав:Стаду "втюхивают" ненужное количество тепла и ещё пишут что иначе ни как! Блдь ну это просто пздць, да простит меня всевышний модератор.

Летом тоже бывают холодные дни, а овцы должны быть согреты.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:25

ruvex,
т.е. отопление должно быть круглогодично? Ну... В таком случае всем госслужащим путёвки на Чёрное море! - В январе, феврале, марте. Депутатам и министрам - отдых летом на крайнем юге, а зимой на крайнем севере!
himikjus
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:52

  himikjus написав:ruvex,
т.е. отопление должно быть круглогодично?

Здесь стоит акцентировать особое внимание на одном важном моменте - овцы же согласны.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 07:23

  ruvex написав:
  himikjus написав:ruvex,
т.е. отопление должно быть круглогодично?

Здесь стоит акцентировать особое внимание на одном важном моменте - овцы же согласны.

Несогласным овцам можно собраться, скинуться деньгами и установить ИТП. Правда, это слегка сложнее пустого трепа на форумах и в комментариях.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:48

  summacut написав:
  ruvex написав:
  himikjus написав:ruvex,
т.е. отопление должно быть круглогодично?

Здесь стоит акцентировать особое внимание на одном важном моменте - овцы же согласны.

Несогласным овцам можно собраться, скинуться деньгами и установить ИТП. Правда, это слегка сложнее пустого трепа на форумах и в комментариях.

Половина дома за гривну воробья в поле загоняют и в церкви перднут. Общая индивидуалка это не для нашего менталитета. За 30 копеек в платежке по квадратуре грызутся, а сами дорогое кофе литрами в день покупают и глушат, та по пачке сигарет выкуривают. Еще и любимую ж*** надо на собственном авто возить. Так что общая индивидуалка это не для нас. Нужна индивидуальная индивидуалка. :D
Особенно удивляют те кто вообще не платит и что то требует.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:52

Re: У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон

т.е. факт того что среднесуточная температура 8 градусов 3 дня подряд для них отключить не аргумент?
ну да, топить будут до середины апреля, а отмазки придумают.
Ну конечно цель же побольше денег с народа содрать.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:56

v0f41k через пару дней будет похолодание с минусом ночью, а потом уже отмазок не будет
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:16

  v0f41k написав:т.е. факт того что среднесуточная температура 8 градусов 3 дня подряд для них отключить не аргумент?

А если прогноз на воскресенье оправдается и будет -3 ночью - ты ж конечно не будешь возмущаться что в квартире холодно, правда? :D
https://pasteboard.co/IYznaGY.png

Я уж думал такое нытье ушло в прошлое, ан нет. Раньше на Харьковфоруме каждую осень и часто весной была одна и та же картина.

  • Начало октября, похолодание, дожди. Народ ноет что гейские тепловики не включают отопление и они мерзнут.
  • Конец октября, оттепель, сухая погода. Народ раскрывает заговор тепловиков с целью чистки карманов бедно но чисто одетых жителей города путем отапливания в теплую погоду.
  • Конец марта, начало апреля, теплая погода (пару дней как). Народ раскрывает очередной заговор тепловиков с целью чистки карманов бедных но чисто одетых жителей.
  • Раньше 16 апреля, сейчас через день-два после того как выключили отопление и на улице внезапно(!) похолодало. Народ ноет что гейские тепловики рано выключили отопление и они мерзнут.

К слову в моем детстве был такой случай когда на 7 октбря (день конституции СССР) выпал снег. Бывало несколько раз и так что на новый год шел дождь. Надо было в первом случае сразу включать отопление, а во втором выключать? :mrgreen:
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 11 бер, 2020 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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