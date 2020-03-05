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У Києві поки не збираються
припиняти опалювальний сезон

У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:24

vitaliy_berdinskikh, Я, к примеру, возмущаться не буду - у меня кондиционер. А на работе отопление в начале марта отключили и ничего люди работают.
himikjus
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:28

  himikjus написав:vitaliy_berdinskikh, Я, к примеру, возмущаться не буду - у меня кондиционер. А на работе отопление в начале марта отключили и ничего люди работают.

А у многих кондицинеров нет в домах. На работе можно ходить в верхней одежде или даже просто в теплой. Дома же хочется большего комфорта. К слову по нормативам температура должна быть не ниже 18*, что врядли осуществимо если на улице 17*, а отопление выключено.
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vitaliy_berdinskikh
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