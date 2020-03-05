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У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:24
vitaliy_berdinskikh, Я, к примеру, возмущаться не буду - у меня кондиционер. А на работе отопление в начале марта отключили и ничего люди работают.
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himikjus
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:28
himikjus написав:
vitaliy_berdinskikh, Я, к примеру, возмущаться не буду - у меня кондиционер. А на работе отопление в начале марта отключили и ничего люди работают.
А у многих кондицинеров нет в домах. На работе можно ходить в верхней одежде или даже просто в теплой. Дома же хочется большего комфорта. К слову по нормативам температура должна быть не ниже 18*, что врядли осуществимо если на улице 17*, а отопление выключено.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 12 бер, 2020 00:36
summacut написав: ruvex написав: himikjus написав:
ruvex,
т.е. отопление должно быть круглогодично?
Здесь стоит акцентировать особое внимание на одном важном моменте - овцы же согласны.
Несогласным овцам можно собраться, скинуться деньгами и установить ИТП. Правда, это слегка сложнее пустого трепа на форумах и в комментариях.
Уже кому то помогли материально или только советами?
п.с. Овцы будут молчать, когда будут отапливать летом. Уже есть пример текущего года, когда начали отопительный при +15 на 2 недели ранее. Здесь не нужны деньги, достаточно было подписать заявление от жильцов. Не вопрос если есть дурные деньги и нет мозгов.
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ruvex
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Додано: Чет 12 бер, 2020 09:23
ruvex
Ага и попробуй в 9 подъездной многоэтажке собрать 75% подписей
. Когда в куче квартир живут арендаторы, в другой куче просто дверь никому не откроют и пошлют куда дальше. Хотя на самом деле, если бы все поставили перекрывающие краны на батареи(у кого много входов тепла в квартиру), то и проблемы бы не было. Вместо открытых окон - перекрыл где надо батарею и порядок. Так что, сами и виноваты в отоплении воздуха, сами и заплатим. И проблема не в овцах, а в том, что народу плевать
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:05
omb написав:ruvex
Ага и попробуй в 9 подъездной многоэтажке собрать 75% подписей
. Когда в куче квартир живут арендаторы, в другой куче просто дверь никому не откроют и пошлют куда дальше. Хотя на самом деле, если бы все поставили перекрывающие краны на батареи(у кого много входов тепла в квартиру), то и проблемы бы не было. Вместо открытых окон - перекрыл где надо батарею и порядок. Так что, сами и виноваты в отоплении воздуха, сами и заплатим. И проблема не в овцах, а в том, что народу плевать
Так на плевое дело не собрать подписи, где их собрать когда потом нужно вложиться?
В овцах, потому что тупые, безропотные и безразличные. Потому утверждал и повторюсь не будет здесь даже отсталой Польши, и через 20 и через 40 лет. Разве, что будет переселение другими мене тупыми баранами.
На этом тему для себя закрыл.
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ruvex
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:09
Звичайно, руцкаізичниє ніколи не побудують Польщу в Україні.
У Польщі є своя горідсть, мова і культура. Поляк не дозволить "какаяразнічним" руйнувати свою державу і життя .
В Прибалтиці "какаяразнічним" навіть не видають паспорти громадянина країни.
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Jango-sk
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:15
Jango-sk написав:
Звичайно, руцкаізичниє ніколи не побудують Польщу в Україні.
У Польщі є своя горідсть, мова і культура. Поляк не дозволить "какаяразнічним" руйнувати свою державу і життя .
В Прибалтиці "какаяразнічним" навіть не видають паспорти громадянина країни.
Видно, что уже построили, такие гордые строящие Украину в Польше и в России, заодно скрывающиеся от своей украинской армии.
Ну и с письмом нужно что-то делать, подучиться немного.
Востаннє редагувалось ruvex
в Чет 12 бер, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:53
ruvex написав:
В овцах, потому что тупые, безропотные и безразличные.
Зря обобщаешь, так как есть новострои, где проблемы лишнего отопления вообще нету, так как либо индивидуальное, либо регулируемое на входе и счетчик, также есть частные дома, где стоят котлы и народ сам решает, сколько отапливать и когда. А есть устаревший жилой фонд + пенсионеры или предпенсионеры - вот там тяжело, потому что денег мало, инициативы мало, но и там есть успешные примеры.
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 11:58
omb написав: ruvex написав:
В овцах, потому что тупые, безропотные и безразличные.
Зря обобщаешь, так как есть новострои, где проблемы лишнего отопления вообще нету, так как либо индивидуальное, либо регулируемое на входе и счетчик, также есть частные дома, где стоят котлы и народ сам решает, сколько отапливать и когда. А есть устаревший жилой фонд + пенсионеры или предпенсионеры - вот там тяжело, потому что денег мало, инициативы мало, но и там есть успешные примеры.
О чем разговор - сейчас на градуснике +18, даже не скинули топить.
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