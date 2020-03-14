У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:24
vitaliy_berdinskikh, Я, к примеру, возмущаться не буду - у меня кондиционер. А на работе отопление в начале марта отключили и ничего люди работают.
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:28
А у многих кондицинеров нет в домах. На работе можно ходить в верхней одежде или даже просто в теплой. Дома же хочется большего комфорта. К слову по нормативам температура должна быть не ниже 18*, что врядли осуществимо если на улице 17*, а отопление выключено.
Mind the gap.
Додано: Чет 12 бер, 2020 00:36
Уже кому то помогли материально или только советами?
п.с. Овцы будут молчать, когда будут отапливать летом. Уже есть пример текущего года, когда начали отопительный при +15 на 2 недели ранее. Здесь не нужны деньги, достаточно было подписать заявление от жильцов. Не вопрос если есть дурные деньги и нет мозгов.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:23
ruvex Ага и попробуй в 9 подъездной многоэтажке собрать 75% подписей . Когда в куче квартир живут арендаторы, в другой куче просто дверь никому не откроют и пошлют куда дальше. Хотя на самом деле, если бы все поставили перекрывающие краны на батареи(у кого много входов тепла в квартиру), то и проблемы бы не было. Вместо открытых окон - перекрыл где надо батарею и порядок. Так что, сами и виноваты в отоплении воздуха, сами и заплатим. И проблема не в овцах, а в том, что народу плевать
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:05
Так на плевое дело не собрать подписи, где их собрать когда потом нужно вложиться?
В овцах, потому что тупые, безропотные и безразличные. Потому утверждал и повторюсь не будет здесь даже отсталой Польши, и через 20 и через 40 лет. Разве, что будет переселение другими мене тупыми баранами.
На этом тему для себя закрыл.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:09
Звичайно, руцкаізичниє ніколи не побудують Польщу в Україні.
У Польщі є своя горідсть, мова і культура. Поляк не дозволить "какаяразнічним" руйнувати свою державу і життя .
В Прибалтиці "какаяразнічним" навіть не видають паспорти громадянина країни.
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:53
Зря обобщаешь, так как есть новострои, где проблемы лишнего отопления вообще нету, так как либо индивидуальное, либо регулируемое на входе и счетчик, также есть частные дома, где стоят котлы и народ сам решает, сколько отапливать и когда. А есть устаревший жилой фонд + пенсионеры или предпенсионеры - вот там тяжело, потому что денег мало, инициативы мало, но и там есть успешные примеры.
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:58
О чем разговор - сейчас на градуснике +18, даже не скинули топить.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:46
Себе помог. Купил в новострое с индивидуалкой. Овцам помогаю в объемах, прописанных в налоговом кодексе.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
|