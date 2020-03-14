У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон

Додано: Чет 12 бер, 2020 09:23

Ага и попробуй в 9 подъездной многоэтажке собрать 75% подписей. Когда в куче квартир живут арендаторы, в другой куче просто дверь никому не откроют и пошлют куда дальше. Хотя на самом деле, если бы все поставили перекрывающие краны на батареи(у кого много входов тепла в квартиру), то и проблемы бы не было. Вместо открытых окон - перекрыл где надо батарею и порядок. Так что, сами и виноваты в отоплении воздуха, сами и заплатим. И проблема не в овцах, а в том, что народу плевать