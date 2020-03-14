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У Києві поки не збираються
припиняти опалювальний сезон

У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:24

vitaliy_berdinskikh, Я, к примеру, возмущаться не буду - у меня кондиционер. А на работе отопление в начале марта отключили и ничего люди работают.
himikjus
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:28

  himikjus написав:vitaliy_berdinskikh, Я, к примеру, возмущаться не буду - у меня кондиционер. А на работе отопление в начале марта отключили и ничего люди работают.

А у многих кондицинеров нет в домах. На работе можно ходить в верхней одежде или даже просто в теплой. Дома же хочется большего комфорта. К слову по нормативам температура должна быть не ниже 18*, что врядли осуществимо если на улице 17*, а отопление выключено.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:36

  summacut написав:
  ruvex написав:
  himikjus написав:ruvex,
т.е. отопление должно быть круглогодично?

Здесь стоит акцентировать особое внимание на одном важном моменте - овцы же согласны.

Несогласным овцам можно собраться, скинуться деньгами и установить ИТП. Правда, это слегка сложнее пустого трепа на форумах и в комментариях.

Уже кому то помогли материально или только советами?
п.с. Овцы будут молчать, когда будут отапливать летом. Уже есть пример текущего года, когда начали отопительный при +15 на 2 недели ранее. Здесь не нужны деньги, достаточно было подписать заявление от жильцов. Не вопрос если есть дурные деньги и нет мозгов.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:23

ruvex Ага и попробуй в 9 подъездной многоэтажке собрать 75% подписей :mrgreen:. Когда в куче квартир живут арендаторы, в другой куче просто дверь никому не откроют и пошлют куда дальше. Хотя на самом деле, если бы все поставили перекрывающие краны на батареи(у кого много входов тепла в квартиру), то и проблемы бы не было. Вместо открытых окон - перекрыл где надо батарею и порядок. Так что, сами и виноваты в отоплении воздуха, сами и заплатим. И проблема не в овцах, а в том, что народу плевать :)
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:05

  omb написав:ruvex Ага и попробуй в 9 подъездной многоэтажке собрать 75% подписей :mrgreen:. Когда в куче квартир живут арендаторы, в другой куче просто дверь никому не откроют и пошлют куда дальше. Хотя на самом деле, если бы все поставили перекрывающие краны на батареи(у кого много входов тепла в квартиру), то и проблемы бы не было. Вместо открытых окон - перекрыл где надо батарею и порядок. Так что, сами и виноваты в отоплении воздуха, сами и заплатим. И проблема не в овцах, а в том, что народу плевать :)

Так на плевое дело не собрать подписи, где их собрать когда потом нужно вложиться?
В овцах, потому что тупые, безропотные и безразличные. Потому утверждал и повторюсь не будет здесь даже отсталой Польши, и через 20 и через 40 лет. Разве, что будет переселение другими мене тупыми баранами.
На этом тему для себя закрыл.
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Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:09

Звичайно, руцкаізичниє ніколи не побудують Польщу в Україні.
У Польщі є своя горідсть, мова і культура. Поляк не дозволить "какаяразнічним" руйнувати свою державу і життя .
В Прибалтиці "какаяразнічним" навіть не видають паспорти громадянина країни.
Jango-sk
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:53

  ruvex написав:В овцах, потому что тупые, безропотные и безразличные.
Зря обобщаешь, так как есть новострои, где проблемы лишнего отопления вообще нету, так как либо индивидуальное, либо регулируемое на входе и счетчик, также есть частные дома, где стоят котлы и народ сам решает, сколько отапливать и когда. А есть устаревший жилой фонд + пенсионеры или предпенсионеры - вот там тяжело, потому что денег мало, инициативы мало, но и там есть успешные примеры.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:58

  omb написав:
  ruvex написав:В овцах, потому что тупые, безропотные и безразличные.
Зря обобщаешь, так как есть новострои, где проблемы лишнего отопления вообще нету, так как либо индивидуальное, либо регулируемое на входе и счетчик, также есть частные дома, где стоят котлы и народ сам решает, сколько отапливать и когда. А есть устаревший жилой фонд + пенсионеры или предпенсионеры - вот там тяжело, потому что денег мало, инициативы мало, но и там есть успешные примеры.

О чем разговор - сейчас на градуснике +18, даже не скинули топить.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:46

  ruvex написав:Уже кому то помогли материально или только советами?


Себе помог. Купил в новострое с индивидуалкой. Овцам помогаю в объемах, прописанных в налоговом кодексе.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:32

  ruvex написав:О чем разговор - сейчас на градуснике +18, даже не скинули топить.

А у мегя сегодня на градуснике -1. Как раз про ету тему вспомнил, нашел, пишу вот.
Mind the gap.
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  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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  #<12
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