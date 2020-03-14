RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві поки не збираються
припиняти опалювальний сезон

У Києві поки не збираються припиняти опалювальний сезон
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:07

vitaliy_berdinskikh Та да, эти 2 суток холодные.. пришлось даже батареи назад открутить :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 680
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві почали блокувати банківські рахунки за несплату... 1, 2
R2 » Суб 14 бер, 2020 07:40
13 721
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 15:39
Sanyok77
Магазинам і ринкам у Києві доручили створити запас продуктів
R2 » Суб 14 бер, 2020 20:57
0 55
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 бер, 2020 20:57
R2
Ціни на вторинному ринку в лютому в Києві (інфографіка)
R2 » Суб 14 бер, 2020 08:18
2 163
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 бер, 2020 18:21
straponesa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron