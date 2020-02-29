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Максим Пархоменко: коронавірус, нафтові війни, а у нас...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:58
Пропонуємо до обговорення:
Почався період турбулентності не тільки для української, а й світової економіки.
Дивися повний текст Максим Пархоменко: коронавірус, нафтові війни, а у нас \"перезавантаження\"
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