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Максим Пархоменко: коронавірус,
нафтові війни, а у нас...

Максим Пархоменко: коронавірус, нафтові війни, а у нас...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:58

Максим Пархоменко: коронавірус, нафтові війни, а у нас...

Пропонуємо до обговорення:
Почався період турбулентності не тільки для української, а й світової економіки.

Дивися повний текст Максим Пархоменко: коронавірус, нафтові війни, а у нас \"перезавантаження\".
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