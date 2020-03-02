Новий міністр соціальної політики Марина Лазебная виплату індексованих пенсій протягом року.
Дивися повний текст В уряді обіцяють індексацію пенсій протягом року.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 06:53
В уряді обіцяють індексацію пенсій протягом року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді обіцяють індексацію пенсій протягом року.
Додано: Сер 11 бер, 2020 06:53
Да...підвищення пенсії, наприклад на 8 грн - це дуже істотне підвищення..))А стільки балачок було, як видно, пустих.
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