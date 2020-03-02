RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді обіцяють індексацію
пенсій протягом року

В уряді обіцяють індексацію пенсій протягом року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 06:53

В уряді обіцяють індексацію пенсій протягом року

Пропонуємо до обговорення:
Новий міністр соціальної політики Марина Лазебная виплату індексованих пенсій протягом року.

Дивися повний текст В уряді обіцяють індексацію пенсій протягом року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93950
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 06:53

Да...підвищення пенсії, наприклад на 8 грн - це дуже істотне підвищення..))А стільки балачок було, як видно, пустих.
m2607105
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:55

Де індексація пенсії на 11 відсотків?
ponura52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підвищення пенсій підірвало бюджет Пенсійного фонду -... 1, 2
R2 » Вів 10 бер, 2020 13:00
16 1070
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 11:58
dimich091
Якими будуть відсотки за іпотечні кредити до кінця 2020 року
R2 » П'ят 17 січ, 2020 12:03
2 602
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 22:29
volodymyrch79
Індексації пенсій бути: Мінсоцполітики анонсувало... 1, 2
R2 » Пон 02 бер, 2020 20:54
11 650
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 13:54
i_fav49

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.