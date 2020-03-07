Жінки більше проводять часу поза ринком праці і тому мають менше часу на розвиток навичок та кар’єри.
Дивися повний текст Милованов пояснив, чому жінки заробляють менше від чоловіків.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 08:52
Милованов пояснив, чому жінки заробляють менше від чоловіків
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Дивися повний текст Милованов пояснив, чому жінки заробляють менше від чоловіків.
Додано: Сер 11 бер, 2020 08:53
Сайт finance катится на дно, переписывает посты экс-министра из FACEBOOK.
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:07
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