RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Милованов пояснив, чому жінки
заробляють менше від чоловіків

Милованов пояснив, чому жінки заробляють менше від чоловіків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:52

Милованов пояснив, чому жінки заробляють менше від чоловіків

Пропонуємо до обговорення:
Жінки більше проводять часу поза ринком праці і тому мають менше часу на розвиток навичок та кар’єри.

Дивися повний текст Милованов пояснив, чому жінки заробляють менше від чоловіків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93942
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:53

Сайт finance катится на дно, переписывает посты экс-министра из FACEBOOK.
Shall
 
Повідомлень: 148
З нами з: 21.06.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:07

  Shall написав:Сайт finance катится на дно, переписывает посты экс-министра из FACEBOOK.

полностью согласен.
он то министром ничего толкового не говорил.
кому он интересен пусть читают его в соцсетях.
тут то он нах.?
Tabak
 
Повідомлень: 263
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нефьодов пояснив провал митних надходжень до бюджету
R2 » Вів 10 бер, 2020 09:48
5 218
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 08:18
egor6508
Іпотечне кредитування в Україні та Польщі: в чому...
R2 » Пон 09 бер, 2020 08:24
5 587
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 10:58
klukvova
Експерт розповів, чому в умовах теплої зими не знижують... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 06 бер, 2020 09:24
32 1868
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 бер, 2020 10:40
vova3215

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.