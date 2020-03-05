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Вчені заплатять 4600
доларів за зараження...

Вчені заплатять 4600 доларів за зараження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:11

Вчені заплатять 4600 доларів за зараження...

Пропонуємо до обговорення:
Добровольцям хочуть заплатити 3500 фунтів (приблизно 4600 доларів) за зараження коронавірусом. Експерти інноваційного центру Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепелі, Лондон, заразять групи з 24 здорових людей штамами вірусу 0C43 і 229E.

Дивися повний текст 😷 Вчені заплатять 4600 доларів за зараження коронавірусом.
R2
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