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Вчені заплатять 4600 доларів за зараження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:12
Пропонуємо до обговорення:
Добровольцям хочуть заплатити 3500 фунтів (приблизно 4600 доларів) за зараження коронавірусом. Експерти інноваційного центру Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепелі, Лондон, заразять групи з 24 здорових людей штамами вірусу 0C43 і 229E.
Дивися повний текст 😷 Вчені заплатять 4600 доларів за зараження коронавірусом
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R2
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:12
Куда подавать заявку ?
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Shall
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:30
Shall написав:
Куда подавать заявку ?
В очередь
Я так понимаю ехать нужно в Бритиш, значит и визу откроют. Побежала собирать вещи.
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vetka
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:47
Готов удаленно поработать.
Деньги могу принять по свифту, правда в комиссию попадаю :(
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papazina
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:02
У меня сын согласен быть лабораторной крысой, говорит лучше переболеть, чем в Польше от армии прятаться, денег больше заработаешь и пахать не надо.
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Попаданец
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:04
vetka написав:
В очередь
Че ты гонишь, я вообще первый был.
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Dikoy
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