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Розповсюдження коронавірусу в світі буде стимулювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:39
Пропонуємо до обговорення:
Поширення епідемії нового коронавируса в світі буде стимулювати перенесення виробництва на внутрішній ринок України, прогнозує заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - продавці України Тарас Качка.
Дивися повний текст 😷Розповсюдження коронавірусу в світі буде стимулювати компанії переносити виробництво в Україну - торгпред
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:39
Качка - в Украине появился новый не совсем адекватный фантазер.
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