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Розповсюдження коронавірусу
в світі буде стимулювати...

Розповсюдження коронавірусу в світі буде стимулювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:39

Розповсюдження коронавірусу в світі буде стимулювати...

Пропонуємо до обговорення:
Поширення епідемії нового коронавируса в світі буде стимулювати перенесення виробництва на внутрішній ринок України, прогнозує заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - продавці України Тарас Качка.

Дивися повний текст 😷Розповсюдження коронавірусу в світі буде стимулювати компанії переносити виробництво в Україну - торгпред.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:39

Качка - в Украине появился новый не совсем адекватный фантазер.
zloy_ukr
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Очередной балабол-сказочник
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:55

  zloy_ukr написав:Качка - в Украине появился новый не совсем адекватный фантазер.


Та да. Говорят уже нет места куда фабрику воткнуть или завод :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:01

Де вони їх понабирали, знайдіть врешті адекватних економістів -- країна це вам не Lanos Sens!
svyatoslav_hromyak
 
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