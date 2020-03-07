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Розповсюдження коронавірусу в світі буде стимулювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:39
Пропонуємо до обговорення:
Поширення епідемії нового коронавируса в світі буде стимулювати перенесення виробництва на внутрішній ринок України, прогнозує заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - продавці України Тарас Качка.
Дивися повний текст 😷Розповсюдження коронавірусу в світі буде стимулювати компанії переносити виробництво в Україну - торгпред
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R2
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:39
Качка - в Украине появился новый не совсем адекватный фантазер.
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zloy_ukr
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:53
Очередной балабол-сказочник
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R_T_V
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:55
zloy_ukr написав:
Качка - в Украине появился новый не совсем адекватный фантазер.
Та да. Говорят уже нет места куда фабрику воткнуть или завод
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Igorten
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:01
Де вони їх понабирали, знайдіть врешті адекватних економістів -- країна це вам не Lanos Sens!
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:08
Интересный человек. Открыть фабрику с ноля - это 1,5-2 года в нормальной стране. В Украине получение всяких разрешений, согласований явно будет дольше. К тому моенту все уже переболееют и кризис закончится.
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Gastarbaiter
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