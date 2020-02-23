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Готується законопроект, який не дозволить повертати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:42
Пропонуємо до обговорення:
Україна виконує взяті на себе зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом.
Дивися повний текст Готується законопроект, який не дозволить повертати банки їх колишнім власникам - Зеленський
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:43
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