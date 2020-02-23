RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Готується законопроект, який
не дозволить повертати...

Готується законопроект, який не дозволить повертати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:42

Готується законопроект, який не дозволить повертати...

Пропонуємо до обговорення:
Україна виконує взяті на себе зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом.

Дивися повний текст Готується законопроект, який не дозволить повертати банки їх колишнім власникам - Зеленський.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93955
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:43

Ха-ха, ХА-ХА
mulder_vik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 05.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:13

А почему так долго?

Вова боится хозяина своего обидеть :?:
Подолянин
 
Повідомлень: 694
З нами з: 25.05.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:12

посади бєню і збудешся головного болю.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
СБУ викрила конвертцентр, через який "відмивали" гроші...
R2 » П'ят 28 лют, 2020 10:55
5 304
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 лют, 2020 18:51
Конрад Карлович
Анонсована Гончаруком іпотека дозволить багатьом...
R2 » Сер 26 лют, 2020 02:44
2 279
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 12:15
arheops
Депозит для немовлят на 50 тис. грн - законопроект 1, 2
R2 » П'ят 21 лют, 2020 13:14
19 2112
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лют, 2020 11:23
bazaroof

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8142)
11.03.2020 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.