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На дорогах України встановили
55 камер автофіксації з...

На дорогах України встановили 55 камер автофіксації з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 10:48

На дорогах України встановили 55 камер автофіксації з...

Пропонуємо до обговорення:
На українських дорогах зараз встановлено 55 камер автофіксації з більш ніж 1000 запланованих: частина передали "Укравтодору", частина встановлено в Києві та Одеській області.

Дивися повний текст На дорогах України встановили 55 камер автофіксації з 1000 запланованих.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:21

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