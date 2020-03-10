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На дорогах України встановили 55 камер автофіксації з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:48
Пропонуємо до обговорення:
На українських дорогах зараз встановлено 55 камер автофіксації з більш ніж 1000 запланованих: частина передали "Укравтодору", частина встановлено в Києві та Одеській області.
Дивися повний текст На дорогах України встановили 55 камер автофіксації з 1000 запланованих
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:21
сміх
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:12
круто! столько лет об этом говорили и наконец-то на финишной прямой
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fishman
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