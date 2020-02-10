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Vodafone пропонує абонентам нову безлімітну послугу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:03
Пропонуємо до обговорення:
Vodafone, один з найпопулярніших мобільних операторів в Україні, пропонує своїм абонентам вигідну послугу – безлімітне користування сервісом YouTube всього за 30 грн на місяць.
Дивися повний текст Vodafone пропонує абонентам нову безлімітну послугу за 30 гривень
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:03
И опять контрактники остаются за бортом... Вот что за отстой???
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