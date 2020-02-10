RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Vodafone пропонує абонентам
нову безлімітну послугу за...

Vodafone пропонує абонентам нову безлімітну послугу за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:03

Vodafone пропонує абонентам нову безлімітну послугу за...

Пропонуємо до обговорення:
Vodafone, один з найпопулярніших мобільних операторів в Україні, пропонує своїм абонентам вигідну послугу – безлімітне користування сервісом YouTube всього за 30 грн на місяць.

Дивися повний текст Vodafone пропонує абонентам нову безлімітну послугу за 30 гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93964
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:03

И опять контрактники остаются за бортом... Вот что за отстой???
Watcher
 
Повідомлень: 2117
З нами з: 31.05.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:26

С какой скоростью безлимит?
p_a_l
 
Повідомлень: 2707
З нами з: 15.02.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:01

Сделайте для пенсионеров 30 гривень в месяц без интернета! Это все оценят. А это дурилка!
barguzin100
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:47

На кой йух оно надо? Связь токо дорожает. Полстраны пенсионеры, звонят куда-то раз в 3 месяца, телефон нужен для связи и потому что пооставляли в коммунальных сервисах, вот на их обдираловке и делается весь бузинесс.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21454
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2178 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:44

Купи Киевстар и не думай про трафик ...ур** ,30 грн за что ???? Водофон отстой
lizasavchuk2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:18

  lizasavchuk2014 написав:Купи Киевстар и не думай про трафик ...ур** ,30 грн за что ???? Водофон отстой

У малого на Киевстаре тариф 125 грн хватает на неделю. И это с вайфаем в полдня
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
Повідомлень: 2707
З нами з: 15.02.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінекономіки пропонує створити Фонд енергоефективності...
R2 » Сер 26 лют, 2020 21:00
1 147
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 21:00
Igorten
Xiaomi патентує нову 5G SIM-карту з вбудованим...
R2 » П'ят 21 лют, 2020 08:30
1 148
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 08:30
EKO
Нефьодов пропонує криміналізувати контрабанду
R2 » Пон 10 лют, 2020 15:14
2 201
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 14:13
adikali

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.