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Vodafone пропонує абонентам нову безлімітну послугу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:03
Пропонуємо до обговорення:
Vodafone, один з найпопулярніших мобільних операторів в Україні, пропонує своїм абонентам вигідну послугу – безлімітне користування сервісом YouTube всього за 30 грн на місяць.
Дивися повний текст Vodafone пропонує абонентам нову безлімітну послугу за 30 гривень
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R2
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:03
И опять контрактники остаются за бортом... Вот что за отстой???
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Watcher
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Додано: Сер 11 бер, 2020 12:26
С какой скоростью безлимит?
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p_a_l
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Додано: Сер 11 бер, 2020 14:01
Сделайте для пенсионеров 30 гривень в месяц без интернета! Это все оценят. А это дурилка!
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barguzin100
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:47
На кой йух оно надо? Связь токо дорожает. Полстраны пенсионеры, звонят куда-то раз в 3 месяца, телефон нужен для связи и потому что пооставляли в коммунальных сервисах, вот на их обдираловке и делается весь бузинесс.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:44
Купи Киевстар и не думай про трафик ...ур** ,30 грн за что ???? Водофон отстой
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lizasavchuk2014
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:18
lizasavchuk2014 написав:
Купи Киевстар и не думай про трафик ...ур** ,30 грн за что ???? Водофон отстой
У малого на Киевстаре тариф 125 грн хватает на неделю. И это с вайфаем в полдня
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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p_a_l
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Додано: Чет 12 бер, 2020 00:23
Watcher написав:
И опять контрактники остаются за бортом... Вот что за отстой???
После очередного поднятия тарифов и попытки втюхать в пакет то чем я не пользуюсь, ушел с контракта на предоплату, почти в 2 раза дешевле, странно но факт. Это что до контракта, что до "за бортом", вы что Ютуб днем и ночью смотрите, что вам не хватает объема бесплатных гигов ? Пожалейте хоть глаза
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Igorten
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